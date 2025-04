Cina | squadre di soccorso lasciano Myanmar dopo completamento missione

soccorso della Cina, la Squadra internazionale di ricerca e soccorso della Cina, e la squadra di ricerca e soccorso della Regione amministrativa speciale di Hong Kong oggi hanno lasciato il Myanmar dopo aver completato la loro missione nelle zone colpite dal terremoto. Prima della loro partenza, si e' tenuta una cerimonia presso il ministero del Benessere Sociale, dei Soccorsi e del Reinsediamento del Myanmar. Soe Win, vice presidente del Consiglio di amministrazione dello Stato, ha consegnato una lettera di ringraziamento alle squadre cinesi. Le squadre sono salite a bordo di quattro aerei dell'aeronautica cinese per tornare a casa dalla capitale del Myanmar, Nay Pyi Taw. Il vice ministro degli Affari Esteri del Myanmar U Lwin Oo e Cao Jing, incaricato d'affari dell'ambasciata cinese in Myanmar, li hanno salutati all'aeroporto.

