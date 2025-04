Cina smentisce coinvolgimento di cittadini nei conflitti armati in Ucraina

Cina "ha sempre chiesto ai suoi concittadini di tenersi lontano dalle aree di conflitto armato, di astenersi dal partecipare a operazioni militari di qualsiasi parte e di non essere coinvolti in conflitti armati in alcun modo". E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, in merito a quanto detto dall'Ucraina sulla cattura di cittadini cinesi impegnati a combattere con le forze russe. "La Cina sta attualmente verificando i fatti rilevanti con l'Ucraina', ha aggiunto Lin che ha definito '"infondate" le affermazioni di Kiev su prove di un aumento del coinvolgimento cinese nella guerra. Quotidiano.net - Cina smentisce coinvolgimento di cittadini nei conflitti armati in Ucraina Leggi su Quotidiano.net La"ha sempre chiesto ai suoi condi tenersi lontano dalle aree di conflitto armato, di astenersi dal partecipare a operazioni militari di qualsiasi parte e di non essere coinvolti inin alcun modo". E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, in merito a quanto detto dall'sulla cattura dicinesi impegnati a combattere con le forze russe. "Lasta attualmente verificando i fatti rilevanti con l'', ha aggiunto Lin che ha definito '"infondate" le affermazioni di Kiev su prove di un aumento delcinese nella guerra.

Cina smentisce coinvolgimento di cittadini nei conflitti armati in Ucraina. Mosca: "La Francia pronta a inviare a Kiev duemila soldati", Parigi smentisce - Conseguenze dei missili russi su Selydove: 20 abitazioni distrutte e 4 feriti. Ne parlano su altre fonti

Cina, 'sempre detto a concittadini di evitare zone guerra' - La Cina "ha sempre chiesto ai suoi concittadini di tenersi lontano dalle aree di conflitto armato, di astenersi dal partecipare a operazioni militari di qualsiasi parte e di non essere coinvolti in co ... (ansa.it)

Quattro cittadini canadesi giustiziati in Cina per droga - La Cina ha agito "secondo la legge" con l'esecuzione, nelle settimane scorse, di quattro cittadini canadesi condannati a morte per reati legati alla droga. Lo ha sottolineato Mao Ning, portavoce ... (msn.com)

Cina, 4 cittadini canadesi giustiziati e navi e aerei militari su Taiwan: cosa sta succedendo - La Cina alza il tiro: nelle ultime settimane quattro cittadini canadesi sono stati giustiziati secondo quanto ha annunciato il… Leggi ... (informazione.it)