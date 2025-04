Romadailynews.it - Cina: portavoce, Paese non accettera’ mai massima pressione, bullismo USA

Leggi su Romadailynews.it

Gli Stati Uniti continuano a imporre dazi e a esercitare lasulla, cosa a cui lasi oppone fermamente, e lanonmai questo tipo di, ha dichiarato oggi ildel ministero cinese degli Esteri. IlLin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta a una richiesta di commentare l’annuncio degli Stati Uniti di voler imporre un dazio del 104% sulle merci cinesi. Lin ha sottolineato che il diritto legittimo del popolo cinese allo sviluppo non puo’ essere privato e che la sovranita’, la sicurezza e gli interessi di sviluppo dellasono inviolabili. Ilcontinuera’ ad adottare misure risolute e forti per salvaguardare i suoi legittimi diritti e interessi. “Se gli Stati Uniti cercano davvero di risolvere la questione attraverso il dialogo e i negoziati, dovrebbero dimostrare un atteggiamento di uguaglianza, rispetto e reciprocita’”, ha aggiunto Lin.