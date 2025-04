Romadailynews.it - Cina: MOC, Paese ha ferma volonta’, abbondanti mezzi per adottare contromisure se USA intensificano ulteriormente misure restrittive

Cone abbondanza di, laadottera’ risolutamentee lottera’ fino alla fine se gli Stati Uniti insisteranno nell’inasprireleeconomiche e commerciali, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio (MOC). “Voglio sottolineare che non c’e’ un vincitore in una guerra commerciale e che lanon vuole una simile guerra, ma il governo cinese non restera’ assolutamente a guardare mentre i diritti legittimi del suo popolo vengono lesi e privati”, ha dichiarato un funzionario del ministero. Il funzionario ha formulato queste osservazioni rispondendo alle domande dei media relative a un libro bianco pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato sulla posizione dellasu alcune questioni riguardanti le relazioni economiche e commerciali trae Stati Uniti.