Cina | libro bianco dazi reciproci USA danneggeranno propri e altrui interessi

dazi reciproci" imposti dagli Stati Uniti danneggeranno i propri e gli altrui interessi, si legge in un libro bianco pubblicato oggi dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Cina. L'imposizione di "dazi reciproci" e' una grave violazione delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio, che danneggia il sistema commerciale multilaterale ed erode i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate, secondo il libro bianco intitolato "La posizione della Cina su alcune questioni riguardanti le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti". Il governo statunitense ha eretto elevate barriere commerciali in nome di obiettivi quali la "protezione industriale" e la "sicurezza nazionale". La mossa non aiutera' a risolvere i problemi economici interni, ma finira' per ritorcersi contro e per rendere gli Stati Uniti vittime delle loro stesse malefatte, si legge nel libro bianco.

