Laha "una" per adottare contromisure se gli Stati Uniti dovessero intensificare ulteriormente le misure restrittive e punitive. E' la posizione del ministero del Commercio, nel giorno dell'entrata in vigore deiUsa al 104% sui beni made in China e nel giorno della diffusione del libro biancio di Pechino sulle relazioni commerciali-Usa.

Quotidiano.net - Cina, 'ferma volontà e mezzi abbondanti per guerra dazi'

Cina, 'ferma volontà e mezzi abbondanti per guerra dazi'.

In vigore i nuovi dazi di Trump: " I Paesi mi baciano il c**o per fare accordi. Presto tariffe sui prodotti farmaceutici".

Dazi, le ultime notizie in diretta | Le tariffe entrano in vigore: colpiscono 60 Paesi. Dall'11 al 50%, stretta sulla Cina con il 104%. Borse europee in negativo.

In vigore dazi reciproci Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Borse in rosso.

Trump ai repubblicani: 'Penso che la Cina farà un accordo'. Pechino: 'Abbiamo mezzi e volontà per un guerra dei dazi'.

La commissione parlamentare antimafia a Prato: «Qui c'è la mafia cinese, servono rinforzi». «E ci sono i soldi per il tribunale».