Cina aumenta le tariffe sui beni Made in Usa in risposta ai dazi di Trump

Cina risponde ai dazi di Trump portando le sue tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all'84% con effetto dalle ore 12:01 del 10 aprile 2025. Altre questioni, riferisce una nota del ministero delle Finanze, saranno implementate. Pechino esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro la Cina e a risolvere adeguatamente le divergenze con la Cina attraverso un dialogo paritario basato sul rispetto reciproco. Quotidiano.net - Cina aumenta le tariffe sui beni Made in Usa in risposta ai dazi di Trump Leggi su Quotidiano.net Larisponde aidiportando le suesuiin Usa dal 34% all'84% con effetto dalle ore 12:01 del 10 aprile 2025. Altre questioni, riferisce una nota del ministero delle Finanze, saranno implementate. Pechino esorta gli Stati Uniti a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate, ad annullare tutte le misure tariffarie unilaterali contro lae a risolvere adeguatamente le divergenze con laattraverso un dialogo paritario basato sul rispetto reciproco.

Cina aumenta le tariffe sui beni Made in Usa in risposta ai dazi di Trump. Dazi reciproci Usa su 60 Paesi, Cina al 104%. Pechino replica. Pechino introduce dazi dal 34% all’84% sui prodotti Made in USA. Come risponderà la Cina ai dazi di Trump: le sei opzioni sul tavolo di Pechino. Dazi, ultime notizie. Trump: «Incassiamo 2 miliardi al giorno. Presto saremo nuovamente molto ricchi». Tariffe 104% alla Cina. Canada, 25% su auto Usa. La Cina risponde a Trump: dazi del 34% sui prodotti statunitensi. Ne parlano su altre fonti

Cina aumenta le tariffe sui beni Made in Usa in risposta ai dazi di Trump - La Cina alza le tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all'84%, esortando gli USA a risolvere le divergenze. (quotidiano.net)

Dazi, Trump punta la Cina: “Da oggi tariffe al 104%”. Pechino: “Sbagliate tutto” - La guerra commerciale tra le due potenze si intensifica. E il capo del Pentagono Hegseth tira in ballo il Canale di Panama: “Non consentiranno alla Cina ... (repubblica.it)

Dazi Usa, per la Cina aliquote al 104%. Perché Trump ha imposto tariffe così alte? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, per la Cina aliquote al 104%. Perché Trump ha imposto tariffe così alte? (tg24.sky.it)