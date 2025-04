Cina | al via Tour of Hainan in gara i migliori ciclisti su isola tropicale

gara di ciclismo "Tour of Hainan 2025" e' in corso a Hainan, in Cina. La gara di cinque giorni prevede cinque tappe per un percorso totale di 854,64 chilometri. Scoprite cosa dicono i ciclisti dell'isola tropicale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6076870/6076870/2025-04-09/Cina-al-via-Tour-of-Hainan-in-gara-i-migliori-ciclisti-su-isola-tropicale Agenzia Xinhua

