Cina | 200 000mo veicolo Voyah esce da catena di montaggio di Wuhan

Un operaio lavora in una catena di montaggio di Voyah, un marchio cinese di NEV, a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, oggi 9 aprile 2025. Il 200.000mo veicolo di Voyah e' uscito dalla catena di montaggio della citta' oggi. Il 200.000mo veicolo di Voyah, un marchio cinese di NEV, esce dalla catena di montaggio a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, oggi 9 aprile 2025. Agenzia Xinhua

