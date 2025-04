Ciclista investito sulla Varesina a Mozzate | 73enne portato in pronto soccorso con l’elicottero

Mozzate (Como) un Ciclista di 73 anni è stato investito da una vettura sulla provinciale 233, anche conosciuta come Varesina. L'uomo, che ha riportato alcune lesione di media gravità è stato portato in elicottero al pronto soccorso. Leggi su Fanpage.it Oggi pomeriggio a(Como) undi 73 anni è statoda una vetturaprovinciale 233, anche conosciuta come. L'uomo, che ha rialcune lesione di media gravità è statoin elicottero al

