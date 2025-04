Ciclismo Scheldeprijs 2025 | sprint vincente di Merlier al femminile trionfa Balsamo

Leggi su Sportface.it

Timsi aggiudica in volata lo, la corsa ciclistica più antica delle Fiandre. Il campione d’Europa ha confermato una volta di più il suo strapotere allo, chiudendo nettamente davanti a tutti sul traguardo di Schoten. Il belga della Soudal Quick-Step ha beneficiato del solito grande lavoro davanti della Lidl-Trek, battezzando la ruota giusta per la sua potente progressione finale. Seconda posizione per Jasper Philipsen, mentre è terzo l’azzurro Matteo Moschetti, unico italiano tra i primi dieci. L’ultimo test prima della Parigi-Roubaix è stato caratterizzato da una brutta caduta a 12 km dal traguardo, che ha spezzato in due tronconi il gruppo. Tra gli altri azzurri, Alberto Dainese è rimasto nel gruppo attardato, quindi tagliato fuori dalla volata.Ordine d’arrivoTim(Soudal Quick-Step) 4:15:15Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) s.