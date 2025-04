Ciclismo presentata la due giorni di Pasqualando con 10 gare

Ponte a Egola (Pisa), 9 aprile 2025 - La due giorni ciclistica "Pasqualando" organizzata dalla San Miniato-S.Croce e dall'U.C. S.Croce sull'Arno in programma il 19 e 20 aprile, è stata presentata presso la Conceria La Patrie (main sponsor della rassegna) a Ponte a Egola, presenti i dirigenti della FederCiclismo con il vice presidente nazionale Saverio Metti e il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti. Sono intervenuti i rappresentanti di San Miniato Promozione, del Comune di San Miniato con il sindaco Simone Giglioli, della Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato, Davide Gigli per la Fondazione Ospedale Meyer di Firenze per il quale ci sarà una raccolta di fondi, seguita da una cena nei pressi della zona di arrivo, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo. IL PROGRAMMA: La due giorni pasquale giunta alla quarta edizione, si svolgerà sul pianeggiante circuito di Km 2,200 con ritrovo presso Vestra Corporation in via del Cuoio dove è situato anche il traguardo.

