Ciclismo / In Romagna è ancora Tommaso Cingolani, terza vittoria consecutiva.

La squadra della Zero24 brilla sui colli Marignanesi, gara durissima: solo 68 gli atleti al traguardo. Quarto Alessiani, ottavo di Edoardo Fiorini CHIARAVALLE 9 aprile 2025 – Un’altra domenica da ricordare per la squadra Allievi della Zero24 di Chiaravalle protagonista assoluto al GP Colli Marignanesi, 60 km con 182 atleti al via e solo 68 al traguardo.ha centrato la suaed a completare la buona prestazioje di squadra da registrare il quarto posto di Andrea Gabriele Alessiani e l’ottavo di Edoardo Fiorini.ESORDIENTIImpegnati in Veneto hanno affrontato una gara dura e molto selettiva che è servita per fare esperienza.GIOVANISSIMIEsordio su strada per la Categoria. La squadra ha conquistato un ottimo secondo posto per punteggio.L'articolo/ Inproviene da Lo sport della Vallesina.