Ci siamo lasciati dopo tre anni The Couple la confessione in lacrime di Jasmine Carrisi

Leggi su Caffeinamagazine.it

È cominciata ufficialmente l’avventura televisiva die Pierangelo nella casa di The, il nuovo reality show di Canale 5 che promette emozioni, sorprese e rivelazioni inattese. I due, un tempo legati sentimentalmente da giovanissimi, oggi sono uniti da un’amicizia profonda e hanno deciso di condividere questa nuova esperienza vivendo per sei settimane sotto gli occhi delle telecamere, in una casa già familiare per: quella stessa in cui per mesi ha abitato sua zia, Amanda Lecciso, e che è stata ora trasformata per accogliere le coppie del format.Fin dal primo giorno, l’atmosfera nella casa si è fatta subito intensa. Durante un momento di quiete nella loro stanza,e Pierangelo si sono abbandonati a un dialogo intimo e toccante, mostrando un lato più profondo del loro legame.