Chiusura guardia medica pediatrica | interrogazione in Regione

Chiusura del Punto di Assistenza pediatrica di Novara rappresenta l'ennesima prova di un progressivo impoverimento del nostro sistema sanitario a cui la maggioranza che governa il Piemonte da sei anni non riesce a dare risposta". Il rappresentante regionale del Pd Domenico Rossi ha presentato.

Chiusura guardia medica di Santorso: “Mancata programmazione e riduzione compenso” - La chiusura del presidio di guardia medica a Santorso sta comprensibilmente sollevando malumori e preoccupazioni tra i cittadini dell’Altovicentino: malumori e preoccupazioni del tutto motivate, che ... (altovicentinonline.it)

Barcellona: esposto in Procura per la Guardia medica "a singhiozzo" e il Pronto soccorso non riaperto - Gli avvocati Vera Giorgianni e Giuseppe Turrisi, esponenti del Movimento 5 Stelle, hanno presentato un esposto alla Procura in merito alla chiusura improvvisa della Guardia Medica, unico Presidio ... (msn.com)

Incontro dello Smi-Lazio contro la chiusura della guardia medica e dei punti di primo intervento - "Non spegnete le luci dell'Assistenza Medica notturna. No alla chiusura della Guardia Medica. No alla chiusura dei Punti di Primo Intervento". E’ il titolo dell’incontro/dibattito che si ... (quotidianosanita.it)