Chiude azienda dopo lo stop ad una commessa dagli Stati Uniti imprenditore si uccide

stop ad alcune commesse di una multinazionale americana, con sede in Germania, avevano portato i proprietari della ditta, due sorelle ed un fratello, ad una decisione certamente dolorosa ma inevitabile, ovvero quella di Chiudere i battenti dell'azienda di famiglia attiva da decenni.

