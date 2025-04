Chiesta l’archiviazione per Leonardo La Russa l’avvocato della ragazza | “Non c’era consenso | non finisce qui”

della ragazza che ha denunciato per stupro Leonardo Apache La Russa, ha espresso la sua perplessità per la riChiesta fatta dalla Procura di Milano di archiviare le indagini per violenza sessuale a carico del ragazzo. Secondo il legale, gli esami tossicologici dimostrerebbero che quella sera la 22enne non era in grado di autodeterminarsi a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Leggi su Fanpage.it Stefano Benvenuto, avvocatoche ha denunciato per stuproApache La, ha espresso la sua perplessità per la rifatta dalla Procura di Milano di archiviare le indagini per violenza sessuale a carico del ragazzo. Secondo il legale, gli esami tossicologici dimostrerebbero che quella sera la 22enne non era in grado di autodeterminarsi a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti.

