Chiesta l’archiviazione per il figlio di La Russa

l’archiviazione per Leonardo Apache La Russa, figlio di La Russa, e Tommaso Gilardoni dall’accusa di violenza sessuale in due distinti episodi che avrebbero commesso singolarmente nei confronti di una ragazza all’epoca di 22 anni nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2023.Ai due ragazzi, assistiti dagli avvocati rispettivamente dalle coppie di legali Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo e Luigi Stortoni e Alessio Lanzi, è stato notificato, invece, un avviso di chiusura delle indagini preliminari per l’ipotesi di revenge porn in relazione alla diffusione di alcuni video intimi della ragazza realizzati quella notte alla loro cerchia di amici.“Non vi è in atti la prova che gli indagati, pur consapevoli dell’assunzione di alcuni drink alcolici da parte della ragazza, abbiano percepito, in modalità esplicita o implicita, la mancanza di una valida volontà della ragazza nel compiere gli atti sessuali”. Metropolitanmagazine.it - Chiesta l’archiviazione per il figlio di La Russa Leggi su Metropolitanmagazine.it La procura di Milano ha chiestoper Leonardo Apache Ladi La, e Tommaso Gilardoni dall’accusa di violenza sessuale in due distinti episodi che avrebbero commesso singolarmente nei confronti di una ragazza all’epoca di 22 anni nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2023.Ai due ragazzi, assistiti dagli avvocati rispettivamente dalle coppie di legali Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo e Luigi Stortoni e Alessio Lanzi, è stato notificato, invece, un avviso di chiusura delle indagini preliminari per l’ipotesi di revenge porn in relazione alla diffusione di alcuni video intimi della ragazza realizzati quella notte alla loro cerchia di amici.“Non vi è in atti la prova che gli indagati, pur consapevoli dell’assunzione di alcuni drink alcolici da parte della ragazza, abbiano percepito, in modalità esplicita o implicita, la mancanza di una valida volontà della ragazza nel compiere gli atti sessuali”.

Chiesta l'archiviazione per La Russa jr. Resta il revenge porn - Ascolta ora Una richiesta di archiviazione per il reato di violenza sessuale e una chiusura indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per quello di diffusione di «video a contenuto sess ... (msn.com)

Chiesta l'archiviazione per il figlio di La Russa - AGI - La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni dall'accusa di violenza sessuale in due distinti episodi che avrebbero commesso singolarmente nei ... (msn.com)

La Russa, chiesta l'archiviazione per il figlio Leonardo per violenza sessuale. Contestato il revenge porn - La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e dell'amico ... (msn.com)