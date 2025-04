Chi sono i gatti brachicefali | razze caratteristiche e patologie dei gatti con il muso schiacciato

gatti brachicefali, come Persiano ed Exotic Shorthair, hanno muso schiacciato e occhi grandi, frutto di selezione genetica che privilegia tratti considerati teneri e infantili dall'essere umano. In realtà questi misi sono soggetti a diverse patologie respiratorie e oculari proprio a causa del loro aspetto. Leggi su Fanpage.it , come Persiano ed Exotic Shorthair, hannoe occhi grandi, frutto di selezione genetica che privilegia tratti considerati teneri e infantili dall'essere umano. In realtà questi misisoggetti a diverserespiratorie e oculari proprio a causa del loro aspetto.

