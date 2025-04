Secoloditalia.it - “Chi sbaglia paga”: la Lombardia vara la legge contro le baby gang e stanzia mezzo milione per la sicurezza

Il Pirellone lancia una sfida alle. Il Consiglio regionale dellaha approvato il progetto diche dice chiaramente “Chi”. E lo farà attraverso un meccanismo virtuoso che prevede, per i minori coinvolti in episodi di violenza, molestie o vandalismi, il risarcimento verso la comunità mediante lavori socialmente utili. Anziani, disabili e servizi di pubblica utilità diventeranno così i beneficiari di una giustizia che punta non solo a punire ma anche a recuperare.“Giustizia e prevenzione per contrastare le”A sostenere il provvedimento il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, primo firmatario, e il consigliere Floriano Massardi, relatore della. “Chie deve risarcire la comunità prestando servizio per aiutare”, spiegano i due esponenti del Carroccio.