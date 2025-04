Inter-news.it - Chi recupera per Inter-Bayern Monaco? Due sì e uno forse! – CdS

Leggi su Inter-news.it

Adesso inizia il conto alla rovescia per, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi dovrebbere due giocatori.RITORNO – L’ieri ha sbancato l’Allianz Arena battendo 2-1 il. I nerazzurri hanno trionfato sfoderando una prova maiuscola e timbrando con Lautaro Martinez prima e Davide Frattesi poi. In mezzo, il gol del momentaneo pari di Thomas Muller. Settimana prossima, il 16 aprile, è in programma il ritorno a San Siro. E adesso Inzaghi spera dire qualche giocatore per ipotecare il risultato e accedere alle semifinali di Champions League. Stessa cosa, comunque, ilche per la sfida di ritorno, scrive il Corriere dello Sport, potrà contare su Coman e Pavlovic.E perrientrano sia Taremi che DimarcoIL PUNTO – Quanto agli infortunati in casa, al momento sono quattro: Mehdi Taremi, Federico Dimarco, Denzel Dumfries e Piotr Zielinski.