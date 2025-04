Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 9 aprile 2025 su Rai 3

Chi?, ledel 9su Rai 3Questa sera – mercoledì 9– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Parte dall’inchiesta su Andrea, il giovane studente di informatica trovato morto in un B&B a Perugia, il nuovo appuntamento con Federica Sciarelli. Dopo Chef che ha cambiato nome, in trasmissione viene mostrato un altro personaggio misterioso che dopo un mese dalla morte dello studente di Lanciano scrive in rete: “Cerco gruppi dove posso piazzare ossicodone in grandi quantità”. È emergenza: come è possibile che questo farmaco in rete sia ancora venduto, lo stesso farmaco che ha ucciso Andrea? Parla una mamma che ha perso il figlio, morto dopo aver assunto gli stessi farmaci: se li era procurati con delle ricette false.