Agi.it - Chi è Paola Del Pin citata da Re Carlo

Leggi su Agi.it

AGI -Del Din, nata il 22 agosto 1923 a Pieve di Cadore, è una figura emblematica della Resistenza italiana. Conosciuta con il nome di battaglia "Renata", è stata la prima donna paracadutista italiana a compiere un lancio di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, si unì alla Brigata Osoppo insieme al fratello Renato, che perse la vita in un'azione contro i fascisti. In suo onore,adottò il nome "Renata" e si dedicò a missioni rischiose come staffetta e informatrice. Addestrata dalle forze britanniche, si lanciò in Friuli il 9 aprile 1945 per consegnare documenti cruciali, nonostante una frattura alla caviglia. Una volta nell'Italia liberata, la ragazza chiede di frequentare un corso per paracadutisti, per poter tornare più facilmente al Nord, ancora occupato dai nazifascisti.