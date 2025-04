Chi è Paola Del Din nome in codice Renata | la staffetta partigiana omaggiata da Re Carlo

Roma, 9 aprile 2025 – C'è "l'eroismo della Resistenza" fra i temi che stanno a cuore a re Carlo III e che il sovrano del Regno Unito ha voluto citare nel suo discorso al Parlamento italiano. Il monarca domani si appresta a commemorare l'80esimo anniversario della liberazione di Ravenna dal nazifascismo. E nel giorno che precede la seconda tappa della sua visita in Italia, quella romagnola appunto, Carlo ha ricordato il "coraggio" di Paola Del Din, partigiana della Resistenza o come preferisce definirsi lei, patriota, "perché io ho combattuto per tutti". Del Din, che oggi ha 101 anni, è familiare anche alla storia britannica, perché per conto del governo Churchill fu incaricata di fornire informazioni al Soe, i servizi segreti inglesi che raccoglievano informazioni nell'Europa occupata dai tedeschi.

Chi è Paola Del Din, nome in codice Renata: la staffetta partigiana omaggiata da Re Carlo - Paola Del Din entra nelle file della Resistenza. Bellunese di Pieve di Cadore, classe 1923, il suo nome di battaglia è Renata, scelto per omaggiare il fratello Renato, che nella Resistenza aveva ... (quotidiano.net)

Paola Del Din, 'non discutere sul 25 aprile ma costruire' - (ANSA) - UDINE, 25 APR - "La democrazia è una parola vuota se si continua a discutere sull'importanza del 25 aprile. Non bisogna discutere, ma costruire. I ragazzi, tutti, devono studiare la storia". (msn.com)

