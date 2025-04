Tg24.sky.it - Chi è Paola Del Din, la partigiana menzionata da Carlo III nel suo discorso al Parlamento

Del Din è lafriulana della Brigata Osoppo, che a 101 anni è tra gli ultimi testimoni delle operazioni dietro le linee compiute dai servizi segreti britannici e per questo è entrata nelalitaliano di ReIII. È stata un simbolo della lotta di Liberazione ed è l’unica Medaglia d'Oro al Valor Militare della Resistenza ancora vivente, per il suo servizio come agente dello Special Operations Executive (Soe) di sua maestà durante la Seconda guerra mondiale.