Chi è Martine Michieletto, la star della kickboxing italiana pronta a combattere nella sua Valle d'Aosta.

Nata come atleta di muay thai, capace di imporsi, con punti di riferimento ancheboxe (Katie Taylor su tutti).è una delleitaliane del fighting e sabato 7 giugno sarà protagonista per la prima voltasua, a Courmayeur, dove combatterà contro Sarah Moussadak in occasione di Oktaton. Un incontro ad alta quota, sicuramente un’occasione speciale perche negli ultimi due anni è salita sul ring di Roma (dove ha battuto Eva Guillot) e Bangkok (dove ha perso contro la fortissima Jackie Buntan ma ha anche vinto contro Amber Kitchen).“Sono da un lato molto contenta e dall’altro un filo agitata. Un evento di questa portata è la prima volta che si tiene in: sono agitata perché ho un match tosto, ma sono anche emozionata”, ha ammesso ai microfoni degli organizzatori.