Chi è il generale Cinque nuovo vicedirettore del Dis

È ilMarioildel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, la struttura della presidenza del Consiglio che coordina l’attività delle due agenzie d’intelligence., già capo di stato maggiore e vice comandantedell’Arma dei Carabinieri, prende il posto di Giuseppe Del Deo, giàanche dell’Aisi (agenzia interna). Della nomina della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tramite Dpcm, è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.Il profiloIlè nato a Napoli il 6 febbraio 1963, sposato con due figli. Ha intrapreso la vita militare nel 1978, frequentando la Scuola militare “Nunziatella” di Napoli e successivamente i corsi dell’Accademia militare di Modena, della Scuola di applicazione Carabinieri in Roma e della Scuola di guerra a Civitavecchia.