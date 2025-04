Chi è Davide Barzan? | le Iene contro il consulente di Manuela Bianchi

Davide Barzan, consulente e ‘criminalista’ che assiste (insieme alla sorella, l’avvocato Nunzia Barzan) Manuela Bianchi, nuora della vittima, e il fratello Loris. Rimini 15-11-2024 -Omicidio Paganelli udienza GIP incidente probatorio cam 3 - Fabbri, Guidi, Manuela Bianchi, Davide Barzan, avvocati. © Manuel Migliorini - Adriapress. Ora, Barzan si è ritrovato nell’occhio del ciclone dopo essere finito nel mirino della trasmissione Le Iene, che l’altra sera ha dedicato al consulente un lungo servizio a firma di Gaston Zama. Il servizio prende le mosse da un’intervista a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva (principale indagato per l’omicidio di Pierina, in carcere dal luglio scorso). Ilrestodelcarlino.it - “Chi è Davide Barzan?”: le Iene contro il consulente di Manuela Bianchi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 9 aprile 2025 – Da un anno e mezzo, è diventato un volto noto per il pubblico di mezza Italia, che segue con il fiato sospeso l’inchiesta sul delitto di Pierina Paganelli:e ‘criminalista’ che assiste (insieme alla sorella, l’avvocato Nunzia, nuora della vittima, e il fratello Loris. Rimini 15-11-2024 -Omicidio Paganelli udienza GIP incidente probatorio cam 3 - Fabbri, Guidi,, avvocati. © Manuel Migliorini - Adriapress. Ora,si è ritrovato nell’occhio del ciclone dopo essere finito nel mirino della trasmissione Le, che l’altra sera ha dedicato alun lungo servizio a firma di Gaston Zama. Il servizio prende le mosse da un’intervista a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva (principale indagato per l’omicidio di Pierina, in carcere dal luglio scorso).

