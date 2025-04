Ilfoglio.it - Chi c'è dietro la morte del biologo Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia

Chi ha? 39 anni il prossimo agosto, nato a Portomaggiore in provincia di Ferrara e cresciuto a Longastrino in provincia Ravenna,molecolare con laurea alla Normale di Pisa e otto anni di esperienza presso la Royal Society of Biology di Londra, stava facendo un tour in Sud America in cui voleva affiancare la vacanza allo studio, e il 3 aprile era arrivato a Santa Marta: città nel nord-est delladi 400.000 abitanti famosa per le sue spiagge e anche per essere stata il luogo dove morì Simón Bolívar, ma da cui prende il nome anche la Sierra Nevada de Santa Marta. Una montagna grande come il Veneto, che arriva a 5.775 metri di altezza e che, a soli 42 chilometri dal Mar dei Caraibi, è la montagna costiera più alta del mondo. Dichiarata dall’Unesco Riserva della Biosfera e Patrimonio dell’Umanità fin dal 1979, qui vivono 30.