Chef Locatelli | Scuse Re Carlo su cucina italiana? Non servono ma devono farsi perdonare la carbonara con la panna

Carlo III, durante il suo discorso davanti alle Camere riunite (prima volta per un sovrano britannico), in un passaggio si è scusato con la cucina italiana. “Spero ci possiate perdonare se ogni tanto corrompiamo la vostra cucina. Lo facciamo con il massimo affetto possibile”, ha detto Re Carlo. Chef Locatelli: “Le Scuse di Re Carlo non erano necessarie”“Le Scuse di Re Carlo per gli inglesi che corrompono la cucina italiana? Non erano necessarie. Certo, qualcosa come la carbonara con la panna se la devono pur far perdonare, ma ‘l’imbastardimento’, come lo chiama qualcuno, è la leva della cucina italiana per arrivare sulle tavole degli inglesi. Re Carlo poi è un grande amante del cibo italiano di grande qualità, ha avuto dei maestri, come Carlo Petrini (fondatore di Slow Food ndr), che gli hanno insegnato che cos’è veramente il cibo italiano”. Lapresse.it - Chef Locatelli: “Scuse Re Carlo su cucina italiana? Non servono, ma devono farsi perdonare la carbonara con la panna” Leggi su Lapresse.it ReIII, durante il suo discorso davanti alle Camere riunite (prima volta per un sovrano britannico), in un passaggio si è scusato con la. “Spero ci possiatese ogni tanto corrompiamo la vostra. Lo facciamo con il massimo affetto possibile”, ha detto Re: “Ledi Renon erano necessarie”“Ledi Reper gli inglesi che corrompono la? Non erano necessarie. Certo, qualcosa come lacon lase lapur far, ma ‘l’imbastardimento’, come lo chiama qualcuno, è la leva dellaper arrivare sulle tavole degli inglesi. Repoi è un grande amante del cibo italiano di grande qualità, ha avuto dei maestri, comePetrini (fondatore di Slow Food ndr), che gli hanno insegnato che cos’è veramente il cibo italiano”.

