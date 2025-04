Secoloditalia.it - Che pena gli attacchi sciacalli della sinistra ai figli dei politici “nemici”: il caso Antoniozzi è solo l’ultimo…

In principio fu Attilio Piccioni, il primo Abramo ingiustamente messo in croce per le colpe (che non aveva) delo Piero, l’Isacco incolpevole messo alla berlina e accusato ingiustamente di avere ucciso Wilma Montesi. Non parve vero all’allora Pci, nel periodoguerra contro lo scudocrociato, di chiedere la testa dell’uomo più potenteDc, quello che avrebbe dovuto prendere il posto di De Gasperi. E siccome il fuoco peggiore è quello che si ha in casa non dispiacque, per usare un eufemismo, ad Amintore Fanfani di farsi fuori un avversario interno così ingombrante. E così Piccioni dovette, a differenza di Abramo, rivolgere metaforicamente il coltello verso se stesso e lasciare la politica. Poi fu Donat Cattin, il politico autodidatta e illuminato, semprebalena bianca, alle prese con ilo brigatista.