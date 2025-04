Quotidiano.net - Che curioso il pianeta spiegato ai bambini

Il sushi, che delizia. E che dire del riso alla cantonese? Ma certamente non ci dimentichiamo dei nostri risotti italiani e della torta di riso bolognesissima. Tutte cose sopraffine che nascondo una grande racconto dedicato al riso. Questo piccolo chicco di grande versatilità è protagonista del podcast di oggi grazie al volume "Il riso", primo della collana di libri " 100%Naturalis-piccoli protagonisti raccontano passato, presente e futuro del nostro", pubblicata da Editoriale Scienza e curata da Grazia Gotti, cofondatrice della storica libreria per ragazzi Giannino Stoppani e dell'Accademia Drosselmeier di Bologna, che abbiamo intervistato per farci raccontare l'albo illustrato di Alessandra Valtieri con le illustrazioni di Marco Sandreschi. Un libro dagli otto anni in su, che piacerà molto anche agli adulti.