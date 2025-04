Cultweb.it - Che cos’è lo psillio e perché dovremmo consumarlo sempre?

Loè una fibra solubile ottenuta dai semi della Plantago ovata, pianta originaria dell’India. A contatto con l’acqua, forma un gel viscoso che regola il transito intestinale e offre numerosi benefici per la salute.? Viene utilizzato nella cucina vegana, completamente vegetale (quindi senza uova) per dare forza e compattezza agli impasti. Loha numerosi benefici che lo rendono un alimento da consumare su base quotidiana.Per esempio, assorbe acqua nell’intestino, aumentando il volume delle feci e facilitandone l’espulsione. Questo lo rende efficace nel trattare sia la stitichezza che la diarrea. Inoltre, agisce come prebiotico, favorendo la crescita di batteri benefici nell’intestino e migliorando la flora batterica. ?Per la sua alta quantità di fibre, rallenta l’assorbimento di zuccheri e grassi, contribuendo a stabilizzare i livelli di glicemia e a ridurre il colesterolo LDL (“cattivo”).