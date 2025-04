Ilrestodelcarlino.it - "Che cos’è ChatGPT?". Un incontro tematico

, che?" e "Come ci aiuta nella vita di tutti i giorni?" per rispondere a queste e altre domande di grande attualità sono in programma alla biblioteca di Osteria Grande due incontri con Stefano Mazzotti (sopra), rivolti agli adulti, su prenotazione, sabato 12 aprile e 10 maggio alle 10,30. Come nei due precedenti appuntamenti già tenuti da Mazzotti a Castel San Pietro Terme, anche a Osteria Grande "verranno trattati temi generali relativi all’uso del nuovo chatbot nella vita quotidiana – affermano le bibliotecarie –. Non sono richieste conoscenze pregresse". I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 051/940064 – 051/945413 oppure alla mail [email protected] . Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dell’impegno nella promozione e divulgazione alla cittadinanza dei servizi digitali da tempo intrapreso dall’amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme.