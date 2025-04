Ilfattoquotidiano.it - “Che ca**o sto facendo”: Tommy Cash e Tony Effe insieme sulle note di “Damme ‘na mano”

A un mese dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma a Basilea, scatta un indizio che accende le ipotesi., l’artista estone in gara con “Espresso Macchiato” e tra i candidati più quotati alla vittoria finale, ha pubblicato su TikTok un video che non è passato inosservato: al suo fianco, negli ultimi secondi, compare, reduce dal Festival di Sanremo. Il dettaglio che ha creato mistero tra i fan? In sottofondo, come colonna sonora, proprio “na’”, il pezzo che il rapper roha portato sul palco dell’Ariston.Il filmato è breve ma curato. Estetica spontanea, montaggio veloce, atmosfera ironica. Ma il dettaglio che ha fatto impennare le visualizzazioni è la frase con cuiaccompagna il post: “Chesto”. Il commento è aperto a interpretazioni.