ChatGpt può generare passaporti e scontrini falsi così convincenti da passare per veri

ChatGpt continua a far parlare di sé. Dopo aver stupito il mondo con la possibilità di trasformare qualsiasi immagine in un'opera in stile Ghibli, l'ultimo aggiornamento del chatbot firmato OpenAI apre ora un fronte ben più delicato: la generazione di scontrini e ricevute fittizie, estremamente realistici.Grazie alle nuove funzionalità introdotte, l'intelligenza artificiale è oggi in grado di scrivere testo leggibile direttamente nelle immagini. Questo rappresenta un enorme passo avanti rispetto ai limiti delle precedenti versioni e spalanca le porte a utilizzi creativi. e potenzialmente fraudolenti.scontrini AI con ChatGpt: un fenomeno virale tra creatività e truffaSecondo fonti come TechCrunch e Geopop, sui social stanno già circolando esempi di scontrini generati con ChatGpt. Non solo sono convincenti: vengono creati con piegature digitali, macchie di cibo o vino, proprio per sembrare usati.

