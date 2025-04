Champions League in chiaro? Oggi PSG - Aston Villa in Diretta TV8 + Gialappas Night

Champions League entra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’Aston Villa, in Diretta su TV8, mercoledì 9 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Aldo Serena, Nicola Savino e Stefano De Grandis.I parigini, per la seconda stagione di fila tra le migliori otto d’Europa, affrontano un’Aston Villa che torna ai quarti dopo il traguardo raggiunto nella Conference League. La telecronaca su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, TivùSat e 125 di Sky) di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo per interviste e aggiornamenti ci sarà Filippo Benincampi.Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, in chiaro prima di tutti, dalle ore 23. Digital-news.it - Champions League in chiaro? Oggi PSG - Aston Villa in Diretta TV8 + Gialappas Night Leggi su Digital-news.it L’Uefaentra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’, insu TV8, mercoledì 9 aprile, alle ore 21.00. Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Walter Zenga, Aldo Serena, Nicola Savino e Stefano De Grandis.I parigini, per la seconda stagione di fila tra le migliori otto d’Europa, affrontano un’che torna ai quarti dopo il traguardo raggiunto nella Conference. La telecronaca su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, TivùSat e 125 di Sky) di Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo per interviste e aggiornamenti ci sarà Filippo Benincampi.Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, ma soprattutto, inprima di tutti, dalle ore 23.

