Champions League ??Barcellona vs Borussia Dortmund (Diretta Streaming Amazon Prime Video).

La UEFAcontinua con i quarti di finale. Sua scendere in campo per l’andata dei quarti ci sarà. Una sfida emozionante quella che si giocherà al Camp Nou, con i blaugrana che hanno tutte le intenzioni di fermare la corsa dei gialloneri. Dalla doppia sfida trauscirà l’avversaria che affronterà chi passerà il turno tra Inter e Bayern Monaco. L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile inesclusiva sudalle ore 20.00, calcio d’inizio ore 21.00. Indal Camp Nou dici saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Fernando Llorente. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato inviati a bordocampo.