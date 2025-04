.com - Champions, Bayern Monaco-Inter 1-2: gol di Lautaro e Frattesi

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’vince 2-1 sul campo delnell’andata dei quarti di finale diLeague e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali grazie al successo firmato dai gol di. Per la battaglia dil’allenatore nerazzurro Inzaghi si affida a Sommer in porta con il terzetto di difesa composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo Calhanoglu stringe i denti e gioca con Barella e Mkhitaryan, mentre Carlos Augusto vince il ballottaggio con Dimarco per il ruolo di esterno sinistro e Darmian va largo a destra. In avantie Thuram. Ilsenza Musiala e Kompany deve rinunciare anche all’infortunato Neuer, con Urbig in porta. In difesa assenti anche Upamecano e Davies, con il tecnico belga che schiera a sorpresa un reparto a quattro con Laimer e Stanisic ai lati di Dier e Kim.