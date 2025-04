Ilgiorno.it - Cgil Lombardia. Cappelletti nuova segretaria

Laha unagenerale. È Valentina, eletta ieri dall’assemblea, che succede ad Alessandro Pagano. "Il nostro progetto ha l’ambizione di ridurre i divari sociali, generare valore con politiche sostenibili, riconoscere a chi lavora e a chi ha lavorato il giusto contributo nella distribuzione della ricchezza, migliorare le condizioni di vita di tutti coloro che abitano i nostri territori, non importa quale sia il loro passaporto, età, genere, cultura", ha spiegato intervenendo all’assemblea, alla quale ha partecipato anche il segretario generale nazionale Maurizio Landini. "Questi sono anche gli obiettivi della campagna per i cinque referendum – ha proseguito – perché pensiamo che la qualità della nostra democrazia si difenda non armando i confini ma ricostruendo la fiducia nella possibilità di cambiare in meglio le vite di tutte e tutti".