Cessione eccellente | così arriva Osimhen

Leggi su Sportface.it

Victorsarà uno dei calciatori al centro del prossimo calciomercato estivo.Il nigeriano tornerà a Napoli al termine della stagione, dopo l’annata in prestito al Galatasaray, ma il suo ritorno all’ombra del Vesuvio sarà solo momentaneo. Non ci sono dubbi, infatti, che la società partenopea ha deciso di cedere a titolo definitivo il grande protagonista dello Scudetto vinto nel 2023, con Aurelio De Laurentiis che proverà a ricavare il massimo dalla sua. Una stagione, quella vissuta in Turchia, di alto livello, in cuiha segnato tanto mandando un messaggio forte alle big d’Europa.Per le squadre estere potrebbe essere più semplice accaparrarsi Victor, vista la clausola da 75 milioni presente nel contratto del nigeriano e valida solo per l’estero. Tre, ad oggi, le società più interessate all’acquisto del bomber di proprietà del Napoli: Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.