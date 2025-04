Ilrestodelcarlino.it - Cesena punta ai playoff: sfida decisiva nelle ultime sei partite

Primo obiettivo la salvezza, ma l’attuale ottavo posto con 43 punti legittima l’ambizione del Cavalluccio di rimanere dentro il recinto. Tutto si decide negli ultimi sei step di un torneo che fino alla fine non ammette distrazioni, tutti lottano per qualcosa ed anche chi si trova nella terra di mezzo della classifica non può abbassare la guardia perché dal rientrare nel lotto delle squadre che si giocano la A a precipitare sull’orlo del baratro è un attimo. Settima o ottava posizione sono comunque alla portata dei bianconeri, che dovranno giocarsela, presumibilmente, con altre tre formazioni: il Palermo, attualmente settimo, due punti sopra a quota 45, poi Bari e Modena appaiate due lunghezze sotto a 41. Difficile fare tabelle, la quota minimapotrebbe essere fissata a 53 punti che per ilsignifica aggiungere almeno 10 mattoncini a quelli attuali.