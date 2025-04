Ilrestodelcarlino.it - Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio

Ottima risposta dellache, con le spalle al muro nel campionato di1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissimainterna (71-51)arrivata sabato sera al Palaippola compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. Prima di tutto perché è ormai chiaro che quando il gruppo viaggia a pieno regime, sono gli avversari a dover temere le conseguenze peggiori. La formula prevede la retrocessione della sola ultima classificata e dunque ora, a tre giornate dal termine esempre fanalino di coda, ma a soli due punti di svantaggio dal treno delle tre compagini che la precedono, ha in mano ottime carte da giocarsi.