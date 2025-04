Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, nei boschi della droga spunta una pistola: la scoperta choc durante la giornata ecologica

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 9 aprile 2025 – Unatra i rifiuti: è questo l’inquietante ritrovamento emersola tradizionaleorganizzata per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti neie nelle aree verdi del territorio cerrese. Unadi impegno e sensibilizzazione ambientale che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e volontari, decisi a restituire decoro a zone troppo spesso oggetto di inciviltà. A segnalare il ritrovamento dell’arma, seppur priva di percussore e risultata non funzionante, è stato un gruppo di ragazziscuola calcio locale, accompagnati dal loro allenatore. Subito è scattata la segnalazione alle Forze dell’Ordine, che hanno preso in carico l’oggetto e avviato le verifiche del caso. Il sindaco Nuccia Berra, presente all’iniziativa, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza di questi gesti collettivi: “Tanti cittadini si sono prodigati per ripulire diverse zone del paese, deturpate dai soliti incivili che inspiegabilmente decidono di sporcaree aree verdi invece di utilizzare i molti servizi pubblici messi a disposizione.