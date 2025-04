Cerro Maggiore la discarica fa ancora paura | raccolte già 1500 firme

Cerro Maggiore (Milano), 9 aprile 2025 – Più di mille firme online e oltre 500 raccolte ai banchetti: è questo il bilancio aggiornato ad oggi della mobilitazione promossa dal Comitato contro la discarica di Cerro Maggiore. La partecipazione della cittadinanza si è rivelata ampia e convinta, con molti cittadini che hanno raggiunto i punti di raccolta firme espressamente per aderire alla causa. «Siamo pienamente soddisfatti – spiegano dal Comitato – sia per il traguardo delle firme online, sia per la presenza fisica e partecipe alle nostre iniziative. In tanti ci hanno detto di essere usciti appositamente per firmare». Tra i banchetti, quello della mattinata al mercato ha visto una partecipazione significativa. I prossimi appuntamenti si terranno sabato 12 aprile nel pomeriggio in piazza Santi Cornelio e Cipriano e mercoledì 16 al mattino in piazza Forze Armate. Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, la discarica fa ancora paura: raccolte già 1500 firme Leggi su Ilgiorno.it (Milano), 9 aprile 2025 – Più di milleonline e oltre 500ai banchetti: è questo il bilancio aggiornato ad oggi della mobilitazione promossa dal Comitato contro ladi. La partecipazione della cittadinanza si è rivelata ampia e convinta, con molti cittadini che hanno raggiunto i punti di raccoltaespressamente per aderire alla causa. «Siamo pienamente soddisfatti – spiegano dal Comitato – sia per il traguardo delleonline, sia per la presenza fisica e partecipe alle nostre iniziative. In tanti ci hanno detto di essere usciti appositamente per firmare». Tra i banchetti, quello della mattinata al mercato ha visto una partecipazione significativa. I prossimi appuntamenti si terranno sabato 12 aprile nel pomeriggio in piazza Santi Cornelio e Cipriano e mercoledì 16 al mattino in piazza Forze Armate.

Cerro Maggiore, la discarica fa ancora paura: raccolte già 1500 firme - I prossimi appuntamenti si terranno sabato 12 aprile nel pomeriggio in piazza Santi Cornelio e Cipriano e mercoledì 16 al mattino in piazza Forze Armate. (ilgiorno.it)

Comitato No Discarica: in una mattinata raccolte oltre 300 firme - Comitato No Discarica di Cerro Maggiore in piazza per la prima uscita pubblica contro il nuovo progetto di conferimento. (primamilanoovest.it)

Cerro Maggiore, torna l’incubo discarica: avviata la petizione del comitato del no - Temono il ritorno a una discarica che, in passato, avevano fortemente osteggiato dando vita a un ampio movimento di protesta. E, temendone il ritorno, si sono rimessi in pista. Gli esponenti del Comit ... (ticinonotizie.it)