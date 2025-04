Gqitalia.it - Cercavo il silenzio e ho trovato me stesso

Sono arrivato con qualche minuto di ritardo perché non sapevo cosa aspettarmi. Volevo evitare di rimanere invischiato nei preamboli e nelle chiacchiere di circostanza che non sono decisamente il mio forte. La persona che mi ha aperto la porta mi ha fatto capire, attraverso il linguaggio del corpo, che dovevo togliermi le scarpe. Poi è tornata al proprio posto con un fruscio delicato. Alcuni dei presenti hanno alzato lo sguardo per un rapido cenno di saluto, altri hanno mantenuto gli occhi bassi sul libro che stringevano tra le mani.C’erano una dozzina di persone, raccolte nell’appartamento a Monteverde di un’amica che per quel sabato pomeriggio aveva indetto un silent reading party. Non conoscevo nessuno, a eccezione della proprietaria di casa. Le indicazioni che avevamo ricevuto erano semplici: dovevamo portare un libro e leggerlo in, evitando di disturbare gli altri.