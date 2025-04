C’erano due cinesi in Ucraina a sostenere i russi E intanto a Istanbul…

cinesi, perché sono due i cittadini della Terra di mezzo sorpresi a combattere per i russi finiti nella rete dei cacciatori ucraini. Due sembra essere un numero magico, perché la cattura di due asseriti nordcoreani nel teatro di guerra, rivelata e brandita da media, politici e funzionari occidentali, assurse a prova inconfutabile della presenza dei militi di Pyongyang in Ucraina.Poco importa che le prove mostrate al mondo da Kiev non avessero alcun fondamento reale, come rilevava un accurato articolo di Ted Snider pubblicato su Responsible Statecraft. Sulla fantasmatica presenza dei nordcoreani c’era stato il pronunciamento dell’intelligence Usa, che certo non può mentire, soprattutto nell’ambito di una guerra che la vede totalmente schierata con Kiev. It.insideover.com - C’erano due cinesi in Ucraina (a sostenere i russi). E intanto, a Istanbul… Leggi su It.insideover.com Dopo la bufala dei soldati nordcoreani che avrebbero dato un contributo essenziale alle esauste forze russe in difficoltà sul fronte ucraino, ecco che arriva il cinese, anzi i, perché sono due i cittadini della Terra di mezzo sorpresi a combattere per ifiniti nella rete dei cacciatori ucraini. Due sembra essere un numero magico, perché la cattura di due asseriti nordcoreani nel teatro di guerra, rivelata e brandita da media, politici e funzionari occidentali, assurse a prova inconfutabile della presenza dei militi di Pyongyang in.Poco importa che le prove mostrate al mondo da Kiev non avessero alcun fondamento reale, come rilevava un accurato articolo di Ted Snider pubblicato su Responsible Statecraft. Sulla fantasmatica presenza dei nordcoreani c’era stato il pronunciamento dell’intelligence Usa, che certo non può mentire, soprattutto nell’ambito di una guerra che la vede totalmente schierata con Kiev.

Due soldati cinesi catturati in Ucraina, l'annuncio di Zelensky e il timore che possano essercene molti altri - Le forze di Kiev hanno catturato in Ucraina due soldati cinesi che combattevano con l’esercito russo a Donetsk. A dare l’annuncio il presidente Zelensky, secondo il quale il numero di militari proveni ... (informazione.it)

Video di Zelensky: "Ecco uno dei due soldati cinesi catturati in Ucraina. Combattevano per Mosca" - La denuncia di Zelensky in un video mette in dubbio la neutralità di Pechino e il suo ruolo nel mondo. Convocato l’ambasciatore, nessuna smentita. Washington: ... (lastampa.it)

Ucraina, presi due soldati cinesi. Zelensky: “Pechino non è neutrale” - I due militari stavano combattendo insieme ai russi, ma non è chiaro se fossero solo mercenari. L’ira del leader di Kiev ... (repubblica.it)