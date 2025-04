Napolipiu.com - “C’era un rigore nettissimo”: rabbia del tecnico contro il VAR | Interviene la FIGC

Leggi su Napolipiu.com

un”:delil VARla">delil VAR: “unnetto, decisioni che ci costano caro”.Il VAR, introdotto nel calcio per garantire maggiore giustizia nelle decisioni arbitrali, è spesso al centro di polemiche. Ogni settimana, infatti, diversi allenatori e giocatori si trovano a dover commentare decisioni prese dal video-assistente che, secondo alcuni, sembrano non rispecchiare il reale andamento della partita.Leversie legate al VAR non sono più un’eccezione, ma una realtà quotidiana del calcio moderno. Nonostante l’intento di migliorare la precisione nelle scelte arbitrali, molti lamentano che il sistema sia tutt’altro che perfetto, creando nuove frustrazioni.In Serie A come in Serie B e C, il VAR ha cambiato radicalmente la dinamica delle partite, intervenendo su gol, rigori e espulsioni.