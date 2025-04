Lanazione.it - Centro padel al posto del giardino: è protesta. Gruppo di cittadini si mobilita

Signa, 9 aprile 2025 – Un nuovodisi è attivato, a Signa, per chiedere di limitare l’urbanizzazione del territorio. È nato proprio per questo il Comitato territorio e buonsenso di Ponte all’Asse che chiede «la modifica del Piano strutturale e del Piano operativo del Comune, affinché sia stralciato il progetto che prevede la drastica riduzione delpubblico e la costruzione di un impianto privato per il, completo di bar e spogliatoi, in un’area soggetta a pericolosità idraulica molto elevata (P3) e vicina a un impianto di gas liquido, inserito nel Piano di emergenza esterna». L’iniziativa è partita da undi residenti, determinati a «tutelare uno spazio che rappresenta un’oasi verde, un presidio di sicurezza idraulica naturale e un luogo di socialità».