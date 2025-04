Ilrestodelcarlino.it - Centra con l’auto due pedoni. E una bimba nel passeggino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Hato tre(due donne e una bambina di due anni sul) che stavano attraversando la strada. Le due donne sono hanno riportato ferite per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari e il trasferimento al Pronto soccorso. Mentre la bambina per fortuna non si è fatta niente ed è stata affidata alle cure di alcuni parenti. Poteva davvero andare molto peggio ieri nel tardo pomeriggio in via Bramante, all’altezza dell’intersezione con viale Adriatico. Questa la presunta dinamica in base alla prima ricostruzione effettuaua dagli agenti di Polizia locale prontamente intervenuti. La Fiat Punto condotta da un ragazzo fanese di 22 anni, provenendo da viale Adriatico ha imboccato via Bramante, dove due donne di origine albanesa, una di 45 anni e l’altra di 38, con una bambina di 2 anni nel, stavano attraversando con direzione sud).